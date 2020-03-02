Коронавирус может прибыть из Китая вместе с посылкой

Вещи и предметы, которые люди заказывают онлайн из Китая, могут быть одним из основных носителей коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», таковы выводы исследования, проведенного The Journal of Hospital Infection,

Ученые провели 22 исследования и обнаружили, что «человеческий коронавирус может сохраняться на неодушевленных поверхностях, таких как металл, стекло или пластик, сроком до 9 дней», сообщает «Голос».

Команда во главе с Гюнтером Кампфом, профессором Университета Грайфсвальда в Германии, наблюдала за различными материалами, такими как пластик, стекло, сталь, алюминий, металл, дерево, бумага, керамика и другие, когда на них воздействовал COVID-19.

Результаты показали, что изделия из стали и металла могут сохранять коронавирус в течение пяти дней. Изделия из алюминия сохраняют коронавирус от двух до восьми часов. Изделия из пластика заражены дольше всего: от двух до девяти дней.

Также Кампф отметил, что использование биоцидных агентов, таких как этанол, перекись водорода и гипохлорит натрия, может снизить вероятность распространения коронавируса на предметы всего за минуту использования этих агентов.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний также поддерживают результаты исследования. Однако они не признают посылки основным носителем коронавируса.

Коронавирус или COVID-19 — это вирусное заболевание, которое обычно передается от человека к человеку.

Ранее «Фраза» сообщала, что китайский коронавирус, который стремительно распространяется и уже вызвал тяжелое эпидемиологическое состояние во всем мире, не способен передаваться через укус комара.

Напомним также, что в ВОЗ назвали сроки полного излечения людей от коронавируса.