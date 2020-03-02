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Укравтодор в этом году пройдет все процедуры для ремонтов в 2021-ом, – координатор «Большой стройки» Голик

Укравтодор в этом году пройдет все процедуры для ремонтов в 2021-ом, – координатор «Большой стройки» Голик

Укравтодор уже с апреля этого года начнет планирование ремонта дорог на 2021 год. Все необходимые процедуры для старта ремонтов в следующем году будут проведены до конца 2020-го. Такая работа на опережение пройдет впервые в истории Укравтодора. Об этом в эфире телеканала «Україна 24» сообщил координатор национальной программы «Большая стройка» Юрий Голик.

По его словам, государство в масштабах всей страны пока не привыкло к таким подходам. «Никто никогда так не планировал», — отметил Голик.

«Но мы хотим, чтобы Укравтодор 2021-ый год процедурно прошел в 2020 году. Чтобы в январе вопрос (о долгих процедурах и начале работ лишь в конце года — ред.) уже не мог быть сформулирован, потому что государство уже научилось работать по-другому — с опережением», — заявил Голик.

Он уточнил, что такой подход применяется в рамках программы «Большая стройка», которая стартовала в Украине и предполагает строительство сотен школ, детских садиков, стадионов и тысяч километров дорог.

«Большая стройка» — это два параллельных процесса. Один процесс, который будут видеть все, — это дороги, школы, садики, стадионы, больницы, амбулатории. А второй процесс — это тот, который будет идти параллельно, начиная с апреля, когда областные администрации, Укравтодор начнут планировать, что они будут строить в 2021 году", — уточнил координатор программы.

Как сообщали СМИ, в 2019 году на трассы Укравтодора было выделено 19 млрд грн. В 2020 году — больше 85 млрд.

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