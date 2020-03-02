В аннексированном Россией Крыму коронавирус подозревают у пятидесяти людей

В аннексированном Россией Крыму коронавирус COVID-19 подозревают у пятидесяти людей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают местные власти.

Так, чиновники из Роспотребнадзора заявляют: «Под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию находятся пятьдесят человек, прибывших из Китая».

Накануне же в Севастополе возник скандал: в Севастополе местную инфекционную больницу самовольно покинула женщина, у которой подозревали коронавирус после возвращения из Китая. На ее поиски бросили даже силовиков.

Как писала «Фраза», медики рассказали, могут ли комары распространять коронавирус.

Ранее в Тернополе с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка.