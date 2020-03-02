Коронавирус COVID-19 добрался еще до двух европейских стран

Китайский коронавирус COVID-19 добрался еще до двух стран Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», страшные данные подтверждают местные правительства.

Так, сразу два зараженных были обнаружены в Португалии. Люди заболели в Порту. Сообщается, что «один из них работал врачом и недавно проводил отпуск на севере Италии, а второй пациент выезжал на работу в Испанию».

Кроме этого, один человек заболел коронавирусом в соседней Андорре. Сообщается, что тут заразился двадцатилетний парень, который ездил в Милан. Его госпитализировали в минувшую субботу. Также двух человек, которые летели с ним в одном самолете, поместили под домашний карантин.

Как писала «Фраза», медики рассказали, могут ли комары распространять коронавирус.

Ранее в Тернополе с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка.