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Синоптики подвели итоги аномальной зимы в Киеве

Синоптики подвели итоги аномальной зимы в Киеве

Специалисты метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги аномально теплой зимы в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», ее в украинской столице, по сути, и не было.

В сообщении говорится, что в минувший февраль среднемесячная температура в городе составила 2,5 градуса тепла, что сразу на 6,7 градуса выше климатической нормы для данного месяца.

Ниже всего температура воздуха падала 8 числа – до 8,4 градусов мороза. Зато 2 числа в Киеве было плюс 10,7 градусов. А вот ночь на 15 число стала самой теплой за последние 140 лет. 

Вообще прошлый февраль стал четвертым в списке самых теплых месяцев аж с 1881 года.

Также, как говорят синоптики, 2019 год в Киеве был самым жарким в истории – все месяцы наблюдалось температурное отклонение от нормы.

В сообщении отмечается, что «метеорологическая зима в столице так и не наступила».

Более того: уже 10 февраля в городе началась метеорологическая весна.

Как писала «Фраза», на этой неделе в Украине очень сильно потеплеет.

Тэги: Киев, общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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