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У православных начался Великий пост

У православных начался Великий пост

У православных христиан сегодня, 2 марта, начался Великий пост. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, пост продлится 48 дней — до праздника Пасхи, который в этом году православные будут отмечать 19 апреля.

Великий пост состоит из Святой Четыредесятницы (первые 40 дней поста) и Страстной седмицы. Наиболее строгие седмицы (недели) — первая и последняя (Страстная).

В Великий пост, согласно Уставу, православные отказываются от пищи животного происхождения — яиц, мясных, молочных продуктов. Рыбу едят только в дни двунадесятых праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля и на Вход Господень в Иерусалим — 12 апреля. В Лазареву субботу, 11 апреля, разрешается рыбная икра.

По монастырскому уставу в понедельник первой седмицы — полное воздержание от пищи, а также в Великую пятницу на Страстной неделе — до выноса плащаницы.

На протяжении Великого поста в понедельник, среду и пятницу — сухоядение — пища без термической обработки и масла. Во вторник и четверг разрешается вареная пища без масла. В субботу и воскресенье можно есть горячую пищу с растительным маслом.

Вышеперечисленные правила питания — это монастырский устав. В миру (не монахам) меру воздержания в соответствии со своими жизненными обстоятельствами необходимо обсудить с духовником. Например, послабление поста необходимо детям, беременным, больным людям, а также тем, чья работа связана с большими физическими нагрузками.

Во время поста не совершается Таинство Венчания. Меру супружеского воздержания согласовывают венчаные пары между собой и со своим духовником.

Важно помнить, что Великий пост — не диета и не голодание. Главный смысл — в духовной подготовке к празднику Пасхи. В течение поста верующие проходят Таинства Покаяния (Исповедь), Причастия и Соборования.

Во время Четыредесятницы можно причаститься в субботу и воскресенье, а также по средам и пятницам, когда в храмах совершается Литургия Преждеосвященных Даров. В другие дни Литургия не совершается.

Это период усиленной молитвы. С понедельника по четверг первой недели поста вечером во всех храмах читается Великий канон Андрея Критского. В четверг пятой седмицы он прочитывается полностью, также читается Житие преподобной Марии Египетской.

Во время поста верующие стараются отказаться от вредных привычек и оказывают посильную помощь ближним.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ назвали встречу в Аммане переломным моментом для мирового Православия.

Тэги: общество, православие, пост, новости православия, УПЦ, новости Украины

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