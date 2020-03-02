В Тернополе с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка, который не так давно побывал в Мадриде (Испания), где с начала февраля зафиксировано 15 случаев заражения этим опасным вирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», малыша сразу же поместили в изолированный инфекционный бокс детской горбольницы.

«Факты» сообщают, что по возвращении в Украину у ребенка проявились симптомы заболевания. Из села под Тернополем семья приехала в областной центр и обратилась за медицинской помощью.

Анализы заболевшего были проверены на вирусы гриппа, но ни одного из штаммов выявлено не было. В связи с этим биоматериалы были переданы для исследования в областной лабораторный центр.

Как сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета, уже дополнительные анализы в областном лабораторном центре показали, что у малыша грипп, вызванный штаммом типа «В». Коронавирус COVID-19 у ребенка не подтвердили.

В данный момент юный пациент остается в детской больнице Тернополя, ребенку проводят необходимое лечение.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Китае продолжает расти число жертв коронавируса COVID-19.

Напомним также, что в ВОЗ назвали сроки полного излечения людей от коронавируса.