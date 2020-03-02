Медики рассказали, могут ли комары распространять коронавирус

Китайский коронавирус, который стремительно распространяется и уже вызвал тяжелое эпидемиологическое состояние во всем мире, не способен передаваться через укус комара. Как выяснили журналисты «Фразы», такое заявление сделали представители Всемирной организации здравоохранения.

Они утверждают, что респираторный вирус передается, главным образом, воздушно-капельным путем, сообщает «РБК Украина».

«Новый коронавирус — респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. На данный момент информация о возможности передачи вируса 2019-nCoV через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены», — сообщается в заявлении организации.

Отметим, что промежуточными животными-носителями коронавируса COVID-19 могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которых еще не идентифицировали вирусологи.

Медики подчеркивают: наиболее вероятные природные резервуары для этого вируса — летучие мыши. Но считается, что патоген преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Китае продолжает расти число жертв коронавируса COVID-19.

Напомним также, что в ВОЗ назвали сроки полного излечения людей от коронавируса.