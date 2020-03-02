На этой неделе в Украине очень сильно потеплеет

В ближайшую рабочую неделю, 2-6 марта, в Украине сильно потеплеет. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что пик тепла придется на среду, 4 марта: температура воздуха днем по стране прогреется до плюс 11-18. Ночью будет 3-8 тепла.

По Украине ожидается переменная облачность, в западных регионах пройдут дожди.

Осадки на неделе возможны и в других областях страны. Ближе к выходным температура может опуститься на пару градусов, но тепло сохранится.

Как писала «Фраза», ранее синоптики говорили, что в начале этой недели в Украине вновь испортится погода.