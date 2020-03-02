Коронавирус в Китае: очередные смерти и новые зараженные

В Китае продолжает расти число жертв коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», последние данные приводит Государственный комитет по здравоохранению страны.

За последние сутки зараза забрала жизни еще 42 людей. Все смерти произошли в провинции Хубэй.

Общее число жертв болезни возросло до 2 912 человек.

За все время коронавирусом в Китае заболели 80 026 человек, 44 462 из них удалось вылечить. Сразу 2 837 человек выписали из больниц за последние сутки.

Увы, в стране до сих пор продолжают фиксировать новые случаи заражения: на утро понедельника, 2 марта, таких было 202.

Как писала «Фраза», в ВОЗ назвали сроки полного излечения людей от коронавируса.