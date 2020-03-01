На Николаевщине подросток надругался над малолетним ребенком

В субботу, 29 февраля, в городе Южноукраинске Николаевской области было совершено вопиющее преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там 14-летний подросток изнасиловал 8-летнего мальчика.

Как передает пресс-служба областной полиции, потерпевший ребенок возвращался домой, когда вдруг обнаружил, что потерял ключи. Он решил пройтись назад и поискать их.

Во время поисков он встретил 14-летнего подростка, который, узнав в чем дело, сказал ему что знает место, где лежат ключи и предложил вместе пройтись за ними.

Сообщается, что отморозок завел ребенка в безлюдное место, где и совершил акт сексуального насилия.

Однако скрыться ему не удалось ‒ его задержали прохожие, которых втретил потерпевший мальчик.

«Люди вызвали полицию и держали 14-летнего подростка до приезда правоохранителей», ‒ сказано в сообщении пресс-службы.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. За содеянное отморозку «светит» длительное лишение свободы.

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