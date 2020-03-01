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Главные новости за 29 февраля ‒ 1 марта 2020 года

Главные новости за 29 февраля ‒ 1 марта 2020 года

Стало известно, когда Рада будет снимать Гончарука с должности премьера. В Офисе президента определились с датой внеочередного заседания Верховной Рады, на котором будет рассматриваться отставка Алексея Гончарука с должности премьер-министра. Об этом сообщило издание «УП», ссылаясь на информированный источник в окружении главы государства.

США официально согласились вывести войска из Афганистана. В столице Катара Дохе состоялась церемония подписания соглашения о запуске процесса мирного урегулирования и выводе американских войск с территории Афганистана. Свои подписи под документом поставили спецпредставитель США и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад и политический лидер движения «Талибан» мулла Абдул Гани Барадар.

Коронавирус «закрепляется» в США: в Вашингтоне объявлен режим чрезвычайного положения. В американском штате Вашингтон из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 введен режим чрезвычайного положения. Об этом заявил глава региона Джей Инсли.

Google разместил креативный дудл в честь високосного года. Google разместил на главной странице своего поисковика яркий Doodle, посвященный високосному году. Креативщики корпорации изобразили букву «o» в названии в виде Солнца со вписанным в него числом «29».

В Китае снизилась смертность от коронавируса, но резко возросло число новых случаев заражения. В Поднебесной снизилось «суточное» количество смертей от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, однако увеличилось число новых случаев заражения. Такие данные привел Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В ВОЗ назвали сроки полного излечения людей от коронавируса. Полное излечение от коронавируса COVID-19 наступает приблизительно через три недели после проявления первых симптомов заражения. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

В Сети появилось видео, как на вечеринке блогера Диденко по глупости погибли сразу три человека. В Сети появилось видео трагического происшествия в одном из банных комплексов Москвы, где свое 29-летие праздновала популярная инстаблогерша Екатерина Диденко. Молодые люди даже не предполагали, что шутки с большим количеством «сухого льда» (замороженного углекислого газа) приведут к фатальным последствиям.

Тэги: США, Афганистан, Китай, общество, Москва, Google, мир, блогер, Всемирная организация здравоохранения, отставка, Вашингтон, талибы, високосный год, Талибан, Катар, вечеринка, новости Украины, Алексей Гончарук, коронавирус

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