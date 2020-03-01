Коронавирус «закрепляется» в США: в Вашингтоне объявлен режим чрезвычайного положения

В американском штате Вашингтон из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 введен режим чрезвычайного положения. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил глава региона Джей Инсли.

Как передает ТАСС, введение режима ЧП позволит местному руководству запрашивать у федеральных властей финансовую помощь, а также привлекать для обеспечения карантинных мероприятий Национальную гвардию.

«Это позволит получить нам необходимые для борьбы с коронавирусом ресурсы», ‒ пояснил Джей Инсли.

Отмечается, что на этот шаг губернатор решился после того, как в штате был зафиксирован первый в стране случай смерти человека из-за заражения коронавирусом.

По последним данным, на территории Соединенных Штатов страны уже выявлено 69 человек, которые точно или предположительно «подцепили» COVID-19. В это число включены и те лица, которые уже полностью вылечены или выздоравливают.

Как писала «Фраза», в Китае снизилась смертность от коронавируса, но резко возросло число новых случаев заражения.

Ранее в Китае озвучили результаты вскрытия первой жертвы коронавируса, а в ВОЗ назвали сроки полного излечения людей от коронавируса.