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Талибы таки взяли верх: США официально согласились убраться из Афганистана

Талибы таки взяли верх: США официально согласились убраться из Афганистана

В субботу, 29 февраля, в столице Катара Дохе состоялась церемония подписания соглашения о запуске процесса мирного урегулирования и выводе американских войск с территории Афганистана. Как выяснили журналисты «Фразы», свои подписи под документом поставили спецпредставитель США и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад и политический лидер движения «Талибан» мулла Абдул Гани Барадар.

Как передает Reuters, на судьбоносном для Афганистана мероприятии присутствовали глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также представители более 30 стран мира.

Согласно договоренностям, военные США и стран НАТО должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев при условии выполнения талибами своих обязательств ‒ отказа от использования территории страны для нападения на США и другие страны.

Кроме того, соглашение предусматривает «постоянное и всеобъемлющее перемирие» между «Талибаном» и официальными властями Афганистана.

Отмечается, что в настоящее время в Афганистане находится до 13 тысяч американских солдат. Предполагается, что уже в течение 135 дней после подписания соглашения их число будет сокращено до 8600.

Как писала «Фраза», «Талибан» объявил о начале наступления на силы коалиции в Афганистане.

Ранее в НАТО заговорили о том, что, возможно, Россия помогает афганским талибам.

Тэги: США, Афганистан, общество, мир, НАТО, война, талибы, Талибан, Катар, мирные переговоры

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