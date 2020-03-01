В Китае снизилась смертность от коронавируса, но резко возросло число новых случаев заражения

По сравнению с предыдущими сутками в Поднебесной снизилось количество смертей от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, однако увеличилось число новых случаев заражения. Как выяснили журналисты «Фразы», такие данные приводит Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Так, за последние сутки зараза унесла жизни 35 человек (против 47 смертельных случаев за 28 февраля) и была выявлена у 537 людей (за 28 февраля ‒ 427 случаев выявления).

На данный момент коронавирусом заражены 35 329 человек, из которых 7 365 находятся в тяжелом состоянии, 41 625 пациента выписаны из больницы, 2870 заболевших скончались.

Общее же число лиц, «подхвативших» на территории Поднебесной коронавирус COVID-19, достигло 79 824.

Как писала «Фраза», в Китае озвучили результаты вскрытия первой жертвы коронавируса.

Ранее в ВОЗ назвали сроки полного излечения людей от коронавируса.