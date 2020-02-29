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Стало известно, когда Рада будет «гнать в шею» Гончарука с должности премьера

Стало известно, когда Рада будет «гнать в шею» Гончарука с должности премьера

В Офисе президента определились с датой внеочередного заседания Верховной Рады, на котором будет рассматриваться отставка Алексея Гончарука с должности премьер-министра. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила «УП», ссылаясь на информированный источник в окружении главы государства.

По словам источника, накануне состоялась встреча Гончарука с президентом Зеленским, на котором гарант Конституции устроил «разнос» премьеру за неудовлетворительную работу Кабмина.

«Замечания касались падения экономики и промпроизводства, медицинской реформы, ситуации с коронавирусом и платежек за коммунальные услуги», ‒ рассказал собеседник издания.

Само же судьбоносное заседание Рады состоится уже в среду, 4 марта.

«На 99% на заседании будет проходить голосование за отставку премьера», ‒ подчеркнул источник, добавив, что «голосов за его отставку хватает».

По его информации, и.о. главы Кабмина могут назначить нынешнего министра развития общин и территорий Украины Дениса Шмыгаля.

Как писала «Фраза», Зеленский пообещал Гончаруку пока не менять его на Тигипко.

Ранее сообщалось, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке. И зачем-то подал его президенту.

Позднее выяснилось, что у Зеленского не получали заявления Гончарука об отставке.

Тэги: заседание, Верховная Рада Украины, общество, политика, отставка, Владимир Зеленский, новости Украины, Алексей Гончарук

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