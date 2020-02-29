В ВОЗ назвали сроки полного излечения людей от коронавируса

Полное излечение от коронавируса COVID-19 наступает приблизительно через три недели после проявления первых симптомов заражения. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Как передает РИА «Новости», свои выводы функционер сделал на основе свежих исследований.

По его словам, пациента можно отпустить из больницы уже после двух подряд негативных тестов на коронавирус, проведенных с разницей в сутки.

«Исходя из доступных на данный момент исследований, период полного выздоровления человека с момента проявления симптомов составляет примерно 20 дней», ‒ резюмировал Тарик Язаревич.

Как писала «Фраза», в Китае озвучили результаты вскрытия первой жертвы коронавируса.

В свою очередь, секретарь СНБО рассказал о «лучшем лекарстве» от коронавируса.

Ранее украинцам сообщили, что коронавирус COVID-19 таки проникнет в нашу страну.