В Китае вновь растет смертельная «активность» коронавируса

В Китае вторые сутки подряд растет число смертей от коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», за последние 24 часа зараза унесла жизни 47 человек.

Как передает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, общее число жертв вызываемой коронавирусом пневмонии выросло до 2 835 человек.

Всего коронавирусом за все время заболели 78 824 человека, из них удалось вылечить 39 002 пациента.

Сейчас в больницах находятся 37 414 пациентов, 7 664 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Также за сутки зафиксировано 427 новых случаев заражения.

Кроме этого, свыше 60 тысяч человек, у которых был тесный контакт с больными, находятся под наблюдением врачей.

Как писала «Фраза», четыре дня гряду в Китае наблюдалось падение уровня смертности от заразы, но на утро пятницы, 28 февраля, произошел небольшой скачок.

Ранее в Китае озвучили результаты вскрытия первой жертвы коронавируса.