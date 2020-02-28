Ученые нашли способ «вернуть к жизни» черствый хлеб

Исследователи создали особый «микробный соус», который может быть использован для черствого хлеба. Как выяснили журналисты «Фразы», данное вещество способно вернуть самому популярному на Земле продукту первоначальную свежесть.

Как передает EkoVolga, чудодейственный «соус» сделан на основе бактерий, используемых в производстве йогурта.

По словам исследователей, на разработку их натолкнул тот факт, что каждый год население планеты избавляется приблизительно от трети продуктов, которые потеряли свою свежесть и перешагнули срок годности.

Как известно, основную часть пищевых отходов занимает именно хлеб. Хлебные отходы создают не только экономические потери, но и негативно влияют на окружающую среду ‒ в частности, выделяют большое количество углекислого газа.

Авторы разработки полагают, что их «соус» могли бы использовать пекарни, чтобы уравновесить спрос и сбыт.

Как писала «Фраза», в киевских лесах нашли огромную свалку испорченного хлеба.

Ранее американские ученые узнали о смертельной опасности, которую таит в себе обычный хлеб.