В Китае озвучили результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

В Китае озвучили результаты вскрытия тела 85-летнего жителя Уханя, которого считают первой официальной жертвой коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», исследованием разрушительной «работы» опасного микроорганизма занимался профессор уханьского научно-технологического университета Лю Лян.

Как передают «Вести», погибший попал в больницу 1 января, а наличие коронавируса у него выявили через 13 дней. Несмотря на все усилия медиков, 28 января пожилой мужчина скончался.

В ходе вскрытия Лю Лян установил, что поражения легких у зараженного коронавирусом схожи с признаками патологии, которые заметны при атипичной пневмонии (SARS) или ближневосточном респираторном синдроме (MERS).

Также во время исследования выяснилось, что коронавирус вызывает более серьезный фиброз легких, чем SARS, кроме того, в случае с COVID-19 более ярко выражается т. н. «экссудативное воспаление» (когда в ткани или полости организма из мелких кровеносных сосудов выделяется жидкость).

Как писала «Фраза», секретарь СНБО рассказал о «лучшем лекарстве» от коронавируса.

Ранее украинцам сообщили, что коронавирус COVID-19 таки проникнет в нашу страну.