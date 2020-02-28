В Киеве прямо на кладбище нашли труп молодого мужчины

В четверг днем, 27 февраля, в Голосеевском районе столицы произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на территории Байкового кладбища обнаружили мертвым 32-летнего мужчину.

Как передает «Информатор», на труп, лежащий среди могил, «наткнулся» охранник кладбища, который совершал обход территории.

Сообщается, что охранник сразу же позвонил в «скорую» и полицию. По его словам, недавно к нему обращались две женщины, которые искали мужчину, похожего по описанию. По приезду правоохранителей эти женщины вернулись на кладбище и опознали в погибшем своего родственника.

Отмечается, что при осмотре тела погибшего следов насильственной смерти обнаружено не было. Однако точную причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.

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