Эксперты оценили шансы «Шахтера» пройти немцев и выиграть Лигу Европы

Уже 12 марта донецкий «Шахтер» сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», горняки отправятся в Германию к «Вольфсбургу».

Эксперты авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже оценили шансы команд.

В первом поединке небольшими фаворитами считаются немцы: на победу хозяев ставят 2,1 к 1. Вероятность ничьи оценивают как 3,4 к 1. На победу «Шахтера» также ставят 3,4 к 1. При этом самым вероятным исходом матча называют ничью 1:1 (6 к 1).

Принимая же ставки на победителя Лиги Европы, выше оцениваются шансы «горняков» (26 к 1), чем «волков» (34 к 1).

Фаворитами турнира являются «Интер» (5 к 1), МЮ (5,5 к 1) и «Вулверхэмптон» (6,5 к 1).

Как писала «Фраза», «Шахтер» узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы.