Сумма убытков компаний из-за китайского коронавируса исчисляется триллионами

Публичные компании по всему миру за неделю лишились 5 триллионов долларов из-за падения рынков на фоне угрозы глобальной эпидемии коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», падение котировок на текущей неделе стало сильнейшим со времен мирового экономического кризиса 2008 года.

Как сообщает Lenta.ru, сводный финансовый индекс MSCI, который отслеживает ситуацию на рынках почти 50 стран, в пятницу упал более чем на 1%, а за неделю снизился почти на 10 процентов.

Как сообщала «Фраза», по словам генсека ООН Антониу Гутерреша, ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире будет лишь ухудшаться.