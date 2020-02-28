Болезненный путь медреформы: правильность курса поручили определять людям с сомнительной репутацией, - СМИ

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Главный главный врач Национального института рака (НИР) Андрей Безносенко, которого президент Владимир Зеленский 21 февраля включил в коллегию специалистов медицины, для того, чтобы они проанализировали реформу медицины, обвиняют в коррупции и системном вымогательстве больных. Об этом говорится в журналистском расследовании Realist.online, сообщают «Украинские новости».

«Скандал вокруг главврача НИР разразился полгода назад, когда выяснилось, что Безносенко и его подчиненные замешанными в довольно нелицеприятную коррупционную историю, и против них были заведены уголовные дела. История получила огласку после того, как 16 августа 2019 года Управлением защиты экономики в Киеве была проведена спецоперация», — отмечает издание.

По сообщению Нацполиции, во время проведения следственно-оперативных мероприятий в Национальном институте рака правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды у граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака. Безносенко имеет прямое отношение к преступным схемам, о чем четко видно по данным Единого государственного реестра судебных решений. В постановлении Голосеевского райсуда Киева от 20 августа 2019 года, в частности, указывается следующее:

«На протяжении 2018−2019 годов служебные лица Национального института рака, а именно: главный врач ЛИЦО1, заместитель главного врача ЛИЦО2, заведующий поликлиническим отделением института ЛИЦО3, врач-онколог ЛИЦО4, старшая медицинская сестра ЛИЦО5 и медицинская сестра ЛИЦО6 по предварительному сговору группой лиц организовали схему получения неправомерной выгоды от больных онкологией пациентов путем вымогательства от них денежных средств за назначение и получение медицинских препаратов, которые фактически предназначены для бесплатного лечения пациентов».

СМИ тогда так описывали роль Безсоненко в указанной схеме:

«Врач-онколог поликлинического отделения Шепиль по указанию главного действующего лица Безносенко предлагал пациентам приобрести препараты для проведения химиотерапии, назначенной Безносенко, или его сообщником, заведующим поликлиническим отделением Высоцким, стоимостью от 4000 до 70 000 гривень за один сеанс. Как объясняли пациентам медики, лекарств в институте нет, поскольку государство не выделяет средств, но они могут „помочь“ их получить. Хотя на самом деле препараты, закупленные за государственные средства, в полном объеме на складе были», — отмечают журналисты.

То есть, по документам списывался бюджетный препарат как такой, что был введен больному, а с самого больного врач брал деньги. Журналисты пишут, что врач Шепель относил полученные средства завотделения Высоцкому, а тот каждую пятницу передавал их главному врачу Безносенко, который забирал 50% себе, а остаток распределял между участниками преступной схемы. Суммы достигали от 150 тысяч до полмиллиона гривен в неделю.

Кроме того, по данным журналистов, Безносенко мог быть причастен к коррупционным схемам по закупкам лекарственных средств. В частности, мог за взятки способствовать победе в тендерах по закупке лекарств для нужд НИР компаниям «Дезамед», «УкрБио», «Химлаборреактив», «Людмила — Фарм».

Впрочем, указанная схема описана не только в материалах журналистов. Ее подробности можно найти в Постановлении Голосеевского райсуда Киева от 01.08.2019. В частности, в постановлении отмечается, что Безносенко вместе со своим заместителем отвечали за закупку медпрепараратов для проведения химиотерапии.

Как установил суд, в результате такой схемы, ежемесячно в карманах должностных лиц института рака оседало около полумиллиона гривен.

В ходе следствия были приведены обыски в служебных помещениях медучреждения и проведена выемка данных из банковских счетов и мобильных телефонов врачей-подельников.

После появления этих фактов Безносенко был отстранен от должности. В ноябре прошлого года, помимо правоохранителей, его поступки стали предметом изучения и профильным министерством.

Тэги: Андрей Безносенко, институт рака, НИР, медреформа

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