Армяне Украины подарят столице Армении парк

В Кольцевом парке Еревана откроется скейт-парк – подарок от Союза армян Украины столице Армении. Об этом сообщает AnalitikaUA.net.

27 февраля в Ереване состоялась встреча председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна с мэром столицы Армении Айком Марутяном, в ходе которого было юридически подтверждено строительство парка.

На мероприятии, Айк Марутян и главный архитектор Еревана Артур Месчян были торжественно награждены памятными медалями Союза армян Украины за плодотворное сотрудничество.

Согласно информации мэрии Еревана, в Кольцевом парке, по соседству с церковью Григория Просветителя в Ереване в середине этого года откроется скейт-парк. Работы будут выполнены в два этапа. На первом этапе, к 30 июня, рельефный склон южной части игровой площадки будет иметь форму амфитеатра, направленного на игровую площадку.

На втором этапе, до 30 августа этого года, будет модернизирована существующая зеленая зона восточной части района (примерно 1845,0 кв.м), обустроенная уникальным ландшафтным и растительным дизайном и смотровыми площадками. Предполагается наличие медпункта и других необходимых компонентов.

Как сообщалось ранее, презентация парка состоялась в рамках итоговой конференции Союза армян Украины в Киеве. Цель создания парка — привлечь молодёжь к активному образу жизни, озеленить город, создать комфортную зону для горожан.

Издание напоминает также, что недалеко от скейт-парк, ранее был открыт памятник Тарасу Шевченко.