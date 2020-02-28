«Шахтер» узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», на этой стадии донецкий «Шахтер» встретится с немецким «Вольфсбургом».

Все пары 1/8 финала выглядят так:

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Копенгаген» (Дания);

«Олимпиакос» (Греция) — «Вульверхэмптон» (Англия);

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия);

«Вольфсбург» (Германия) — «Шахтер» (Украина);

«Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания);

«Севтлья» (Испания) — «Рома» (Италия);

«Айнтрахт» (Германия) / «Зальцбург» (Австрия) — «Базель» (Швейцария);

«Ласк» (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 12 и 19 марта.

Ранее «Фраза» сообщала, что накануне, 27 февраля, в ответном поединке «Шахтер» на выезде сыграл вничью с португальской «Бенфикой» 3:3 и вышел в следующий раунд турнира.