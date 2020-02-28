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Главные новости за 28 февраля 2020 года

Главные новости за 28 февраля 2020 года

Названо реальное число жертв гриппа в Украине. Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил реальное число жертв среди граждан нашей страны от гриппа. Названа страшная цифра.

Украинцам сообщили, что коронавирус COVID-19 рано или поздно проникнет в нашу страну. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал нерадостное заявление по коронавирусу COVID-19. Он выступил в эфире телеканала «1+1».

В «Слуге народа» Тигипко прочат на должность как минимум вице-премьера. Известный бизнесмен и политик Сергей Тигипко действительно имеет все шансы стать если не премьер-министром, то по крайней мере вице-премьером. Об этом сообщила народный депутат от фракции «Слуги народа» Ольга Василевская на своей странице в Facebook.

Стало известно, сколько украинцев заразилось коронавирусом COVID-19. Стало известно, сколько граждан Украины заразились коронавирусом COVID-19. Все они находятся за пределами страны.

В Китае вновь начала расти смертность от коронавируса. В Китае продолжает расти число жертв коронавируса COVID-19. За последние сутки страшная динамика увеличилась.

Во Вселенной произошло самое большое «извержение» со времен Большого взрыва: астрономам удалось его снять. В нашей Вселенной был зафиксирован гигантский взрыв. Его сняли астрономы.

Тэги: общество, мир, политика, новости Украины, коронавирус

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