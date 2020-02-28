В «Слуге народа» Тигипко прочат на должность как минимум вице-премьера

Известный бизнесмен и политик Сергей Тигипко действительно имеет все шансы стать если не премьер-министром, то по крайней мере вице-премьером. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила народный депутат от фракции «Слуги народа» Ольга Василевская на своей странице в Facebook.

«Сергей Тигипко вероятно таки станет премьер-министром. Или первым вице-премьером с расширенными функциями. Пока Гончарук продолжит терять „еще один шанс“, предоставленный президентом», — написала она, рассказав, как на прошлой неделе столкнулась с Тигипко в лифте в Офисе президента «с блокнотом, ручкой и в сопровождении двух уважаемых людей».

Как сообщала «Фраза», ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру известного бизнесмена и политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра. Причем этот вопрос уже якобы решен на 99%.

Позже Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко. Также о встрече с Тигипко заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Кроме того, стало известно о встрече Зеленского и Гончарука 26 февраля, в ходе которой на прямой вопрос премьера о том, действительно ли ему пора готовиться к отставке, президент якобы заверил, что они работают «в рамках предыдущих договоренностей».