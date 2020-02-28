«Динамо» продало своего защитника на «родину» коронавируса

Защитник сборной Венгрии Тамаш Кадар продолжит карьеру в Китае. Как передает корреспондент «Фразы», из киевского «Динамо» венгр перешел в команду «Шаньдун Лунэн».

Подробности сделки не сообщаются, но известно, что речь идет о полноценном трансфере, а контракт Кадара с новым клубом рассчитан на четыре года. На сегодняшний день ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

Слухи о том, что венгерского футболиста сватают то в Китай, то в Россию, ходили давно. Несмотря на это Кадар полетел на зимние сборы «Динамо» в Турцию, на первом регулярно принимал участие в контрольных поединках. Но уже на втором сборе Кадар повздорил с тренерским штабом и ни в одном матче так и не сыграл. Вскоре он был переведен в дубль.

Накануне стало известно, что Кадар исключен из заявки «Динамо» на весеннюю часть чемпионата Украины, а сам футболист выставил на своей страничке в Instagram многозначительное фото.

Кадар перешел в киевское «Динамо» в феврале 2017 года из польского «Леха». Всего за столичный клуб он провел за это время 104 поединка во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач. В текущем сезоне Кадар провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Ранее «Фраза» сообщала, что Тамаш Кадар рассказал о своей странной болезни на прошлогодних сборах команды в испанской Марбелье.