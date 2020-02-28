Генсек ООН дал неутешительный прогноз по коронавирусу

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире будет лишь ухудшаться. Как выяснили журналисты «Фразы», это можно понять из выступления генсека ООН Антониу Гутерреша.

Так, выступая перед студентами The new school в Нью-Йорке, он сделал неутешительное заявление, сказав, что «у нас пока не пандемия, но есть явный риск ее возникновения».

Генсек ООН добавил: «Сейчас настало время просить правительства делать все возможное, чтобы остановить передачу вируса и сделать это сейчас. Но нам надо избегать унижения людей и соблюдать права человека во время борьбы с этой болезнью».

Также он добавил: «Если болезнь выйдет из-под контроля, мы встретимся с серьезными проблемами. Это окажет разрушительное воздействие на мировую экономику. У этого могут негативные последствия для наиболее уязвимых, бедных, наименее развитых стран».

Как писала «Фраза»,стало известно, сколько украинцев заразилось коронавирусом COVID-19.

Ранее в Китае вновь начала расти смертность от коронавируса.