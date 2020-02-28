На фоне распространения коронавируса по Италии Папа Римский занемог после общения с прихожанами

Глава католической церкви Папа Франциск заболел после того, как пообщался с прихожанами. Как выяснили журналисты «Фразы», глава католической церкви, как обычно, целовал в щеки собравшихся на площади Святого Петра и пожимал им руки.

Как сообщает Daily Mail, всего за благословением Папы таким образом пришли 12 тыс. человек, но лишь некоторые из них надели медицинские маски.

В итоге 27 февраля Франциск не принял участия в запланированной литургии в базилике Сан-Джованни из-за недомогания. Ватикан официально не сообщает о его состоянии, но пользователи соцсетей обратили внимание на то, как он кашляет и сморкается во время мессы в Пепельную среду. Люди предположили, что у Папы возможно коронавирус.

Как сообщала «Фраза», в середине февраля 2020 года в Италии начало стремительно расти число случаев заражения людей коронавирусом COVID-19. Премьер-министр страны Джузеппе Конте объявил карантин в 12 городах на севере страны, в провинциях Ломбардия и Венето. Таким образом, в регионе отменены все массовые и спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, занятия в образовательных учреждениях, закрыты часть офисов, работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на работу дома.