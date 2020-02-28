Оказалось, что любовь таки лечит: доказательство ученых

Оказалось, что любовь способна нас лечить. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли исследователи из университета Сиднея (Австралия).

Как цитирует их издание MedikForum, ученые узнали, что «при общении с людьми, к которым мы испытываем любовь, организм человека выделяет окситоцин».

Это гормон, говорят исследователи, который «играет важную роль в сближении мужчины и женщины, в проявлении материнской привязанности к ребенку, а также адаптации в обществе».

Сообщается, что данный гормон поможет избавиться от «тяги к алкоголю и курению, защищая наш организм от стресса».

Ученые сообщают: «Из-за дефицита окситоцина возникают психологические проблемы, такие люди подвержены частой смене настроения, становятся раздражительными, злоупотребляют спиртным».

По их словам, также «недостаток гормона приводит к проблемам с лишним весом».

В то же время, как говорят исследователи, « организме человека, который испытывает любовь, вырабатываются эндорфины, то есть гормоны удовольствия, благодаря которым можно вылечить простуду и простатит».

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