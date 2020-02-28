Стало известно, какие регионы России спиваются больше всего

В России определили самые пьющие регионы страны. Как выяснили журналисты «Фразы», исследование провела ЦИФРРА.

Выяснилось, что больше всех пьет Сахалинская область: тут в 2019 году продали 11 литров абсолютного алкоголя (спирта) на душу населения.

Далее следуют Республика Коми (10,6 литра), Магаданская область (10,5 литра), Удмуртия (9,9 литра) и Московская область (9,7 литра).

А вот меньше всего алкоголя продали в Чечне – всего 0,09 литра на человека. Также мало пьют в других кавказских регионах: в Ингушетии (0,1 литра), Северной Осетии (0,5 литра), Дагестане (0,7 литра) и Кабардино-Балкарии (0,8 литра).

Отмечается, что при исследовании «были использованы данные о легальных розничных продажах алкоголя из единой государственной автоматизированной информационной системы и численность постоянного населения во всех регионах страны по данным Росстата».

Употребление нелегального алкоголя и пива не учитывалось.

Как писала «Фраза», стало известно, сколько денег тратят украинцы на алкоголь.