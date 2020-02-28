Коронавирус добрался до Черной Африки, Беларуси и Новой Зеландии

Коронавирус COVID-19 добрался до Нигерии. Как выяснили журналисты «Фразы», Минздрав страны сообщил о первом подтвержденном случае заражения.

Нигерия стала третьей африканской страной после Алжира и Египта, куда попала страшная зараза.

При этом стоит уточнить, что Нигерия – первая страна Черной Африки (регион континента к югу от пустыни Сахара), куда добралась болезнь. Это повышает угрозу заражения в соседних странах.

Известно, что больной был обнаружен в штате Лагос.

Первый случай заражения был выявлен в Беларуси: заболел студент из Ирана, который 22 февраля прилетел в Минск из Баку.

Также первый больной обнаружен в Новой Зеландии: зараженный прилетел в Окленд из Тегерана с пересадкой через Бали.

Всего же, как говорят в ВОЗ, за пределами Китая на утро пятницы, 28 февраля, коронавирусом заболели 3 664 человека в 46 странах.

От заразы, не считая ситуации в Китае, скончались уже 57 людей. Три человека умерли за последние сутки.

Как писала «Фраза», в Китае вновь начала расти смертность от коронавируса.

Ранее стало известно, сколько украинцев заразилось коронавирусом COVID-19.