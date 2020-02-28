Ученые поведали о смертельной опасности газировки

Исследователи из американского университета Тафтса (штат Массачусетс) рассказали о смертельной опасности газировки. Как выяснили журналисты «Фразы», они подчеркнули, что вредно употреблять ее слишком часто.

Ученых цитирует журнал Американской ассоциации сердца.

Эксперты говорят, что «у людей, употреблявших сладкие газированные напитки каждый день, риск развития одного из вариантов дислипидемии (снижения концентрации липопротеинов высокой плотности или «хорошего» холестерина) был сразу на 98% выше, чем у тех, кто пил их реже».

Как говорят ученые, у любителей газировки «куда больше риском обнаружить завышенный общий уровень холестерина с годами».

В группу риска попали не только популярные газировки, но и лимонады, а также фруктовые пунши.

В ходе своего исследования ученые проводили наблюдения за добровольцами старшего и среднего возраста на протяжении двенадцати лет.

Исследователи говорят, что лучше всего утолять жажду чистой водой, также следует вместо фруктовых соков есть цельные фрукты.

Как писала «Фраза», американцы установили, что один из компонентов колы – канцероген. Coca-Cola сразу же выкрутилась.