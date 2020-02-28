Названо реальное число жертв гриппа в Украине

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил реальное число жертв среди граждан нашей страны от гриппа. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это чиновник в эфире телеканала «1+1».

По его словам, жертвами гриппа с начала эпидемиологического сезона в Украине стали уже 43 человека.

Виктор Ляшко сообщил: «Сейчас в Украине сезон повышенной заболеваемости на грипп и острые респираторные вирусные инфекции. Еженедельно фиксируют 200-240 тысяч больных, которым оказывается помощь».

По его словам, «лишь 1,5-2% населения вакцинируется от гриппа».

Он добавил: «Для Украины сегодня грипп на первом месте, грипп циркулирует».

Как писала «Фраза», эпидемия гриппа парализовала работу школ в 8 областях Украины.

Ранее жертвами гриппа во Львовской области стали два пенсионера.