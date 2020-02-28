В Китае вновь начала расти смертность от коронавируса

В Китае продолжает расти число жертв коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», за последние сутки страшная динамика увеличилась.

Четыре дня гряду в Китае наблюдалось падение уровня смертности от заразы, но на утро пятницы, 28 февраля, произошел небольшой скачок.

За сутки от коронавируса в Китае погибли 44 человека.

Общее число жертв болезни выросло до 2 788 человек.

Всего коронавирусом за все время заболели 78 824 человека, из них удалось вылечить 36 117 людей.

Сейчас больными остаются 39 919 человек, сразу 7 952 человека находятся в тяжелом состоянии.

Также за сутки зафиксировали 327 новых случаев болезни.

Кроме этого, более 65 тысяч человек, у которых был тесный контакт с больными, находятся под наблюдением врачей.

Как писала «Фраза», стало известно, сколько украинцев заразилось коронавирусом COVID-19.