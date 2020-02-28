Стало известно, сколько украинцев заразилось коронавирусом COVID-19

Стало известно, сколько граждан Украины заразились коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», данные привел заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Цифры он озвучил в эфире телеканала «1+1».

Чиновник заявил, что зараза поразила пятерых украинцев. Все они находятся за пределами страны.

Виктор Ляшко сообщил: «У пяти украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии: они находились на круизном лайнере Diamond Princess, были членами экипажа. И еще одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус».

Как писала «Фраза», оказывается, китайский коронавирус способны переносить даже домашние животные.

Ранее стали известны подробности заражения украинки коронавирусом в Италии.