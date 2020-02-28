Лига Европы: «Шахтер» в голевой перестрелке с «Бенфикой» вышел в 1/8 финала

Сегодня, 27 февраля, в Европе состоялись ответные матчи 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы» из Лиссабона, там местная «Бенфика» принимала донецкий «Шахтер».

После поражения в Харькове со счетом 1:2 португальцам нужно было идти вперед и забивать. Этим они и занялись со стартовым свистком, и уже на девятой минуте встречи Пицци ювелирным ударом отправил мяч под дальнюю штангу. Впрочем, уже через три минуты счет сравнялся благодаря автоголу Рубена Диаша. Однако антигерой этого эпизода стал героем эпизода на 36-й минуте матча, отправив мяч в ворота Пятова после навеса с углового.

Едва началась вторая половина поединка, как Рафа Силва, воспользовавшись несогласованными действиями голкипера «Шахтера» со своими защитниками, сделал счет 3:1 в пользу «Бенфики», который выводил в одну восьмую уже португальцев. Однако всего спустя две минуты Степаненко замкнул навес с углового — 3:2 и теперь все оказалось в руках у «горняков».

Хозяева поля, понимая, что пролетают мимо следующей стадии, большими силами вперед, но на 70-й минуте встречи пропустили опасную контратаку, которую точным ударом завершил Алан Патрик.

После этого хозяева поля, сложилось такое впечатление, смирились с тем, что дальнейшее продолжение борьбы им не светит, и практически не предпринимали попыток для очередного взятия ворот Пятова. Да, иногда ситуативно опасность у ворот «горняков» возникала, но было это крайне редко.

Как итог — ничья 3:3 и по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги Европы выходит донецкий «Шахтер».

Ранее «Фраза» сообщала, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Харькове обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 2:1.

После матча 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и португальской «Бенфикой», который состоялся в Харькове, произошел скандальный эпизод.