Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Китае назвали процент пациентов, повторно заразившихся коронавирусом

В Китае назвали процент пациентов, повторно заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Гайдун почти 14% пациентов, прошедших курс лечения от пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19, заразились повторно. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал замдиректора Гуандунского провинциального центра контроля и профилактики заболеваний Сун Те.

Как передает ТАСС, чиновник, в частности, отметил, что у молодых людей, сравнительно легко перенесших заболевание, антитела образуются в течение двух недель.

«Даже если они показывают положительную реакцию, риск заражения все равно остается низким», ‒ подчеркнул Сун Те, добавив, что «у некоторых пожилых людей выработка антител занимает более продолжительное время».

По его словам, такие пациенты «продолжают сохранять вирулентность и могут снова заразиться сами».

Как писала «Фраза», китайский коронавирус способны переносить даже домашние животные.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины определил три группы людей, которые находятся в группе риска из-за распространения коронавируса COVID-2019.

Тэги: Китай, общество, здоровье, эпидемия, мир, пациент, Азия, заражение, КНР, коронавирус

Комментарии

Статьи

26.02.20 09:06

В Сирии столкнулись лбами Царь Московский и Султан Турецкий

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
27.02.20 09:09

ДТП на плохих дорогах: поможет ли прецедент с нардепом в решении проблемы безопасности?

Автор: Любовь Шпак

Дайджест

Коронавирус в Украине: три сценария развития событий
27.02.20 11:13

Коронавирус в Украине: три сценария развития событий

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 27 февраля 2020 года

Главные новости за 27 февраля 2020 года
27.02.20 18:58
645
Последние новости
27.02.20 21:37

Ученые получили впечатляющий снимок планетарной туманности из созвездия Циркуля
27.02.20 21:01

В Киеве Audi на скорости протаранила машину такси, ‒ есть жертвы
27.02.20 20:08

В Китае назвали процент пациентов, повторно заразившихся коронавирусом
27.02.20 19:31

В Киеве прямо из детского дома похитили малолетнего ребенка
27.02.20 18:58

Главные новости за 27 февраля 2020 года
27.02.20 16:40

Путин рассказал о своих двойниках
27.02.20 16:17

«Казак Гаврилюк» работает таксистом в Киеве
Фото и Видео
Ученые получили впечатляющий снимок планетарной туманности из созвездия Циркуля
Ученые получили впечатляющий снимок планетарной туманности из созвездия Циркуля
Ученые получили впечатляющий снимок планетарной туманности из созвездия Циркуля
Ученые получили впечатляющий снимок планетарной туманности из созвездия Циркуля
В Киеве Audi на скорости протаранила машину такси, ‒ есть жертвы
В Киеве Audi на скорости протаранила машину такси, ‒ есть жертвы
В Киеве прямо из детского дома похитили малолетнего ребенка
В Киеве прямо из детского дома похитили малолетнего ребенка
Путин рассказал о своих двойниках
Путин рассказал о своих двойниках
В одной из харьковских кафешек «слугу народа» в лицо назвали «предателем Украины»
В одной из харьковских кафешек «слугу народа» в лицо назвали «предателем Украины»
Трамп жестко высмеял коронавирус
Трамп жестко высмеял коронавирус
На американской пивоварне произошла кровавая бойня: есть погибшие
На американской пивоварне произошла кровавая бойня: есть погибшие
В Киеве эпично ограбили «Новую почту»: появилось видео налета
В Киеве эпично ограбили «Новую почту»: появилось видео налета
Митрополит Антоний рассказал, какой главный вопрос каждый должен задать себе во время Великого поста
Митрополит Антоний рассказал, какой главный вопрос каждый должен задать себе во время Великого поста
Появилось видео, как мужчина попытался сжечь себя под офисом Зеленского
Появилось видео, как мужчина попытался сжечь себя под офисом Зеленского
fraza.ua
Новости блогосферы
20.02.20 22:40

День национального позора Украины
20.02.20 16:46

Но Зеленский трусливо прячется в Киеве...
20.02.20 16:39

Украинцев из Уханя приравняли к ядерным отходам
20.02.20 16:31

Почему Зеленский почтил липовую сотню, забыв о людях, защищавших мир и общественный порядок?

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.