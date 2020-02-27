В Китае назвали процент пациентов, повторно заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Гайдун почти 14% пациентов, прошедших курс лечения от пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19, заразились повторно. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал замдиректора Гуандунского провинциального центра контроля и профилактики заболеваний Сун Те.

Как передает ТАСС, чиновник, в частности, отметил, что у молодых людей, сравнительно легко перенесших заболевание, антитела образуются в течение двух недель.

«Даже если они показывают положительную реакцию, риск заражения все равно остается низким», ‒ подчеркнул Сун Те, добавив, что «у некоторых пожилых людей выработка антител занимает более продолжительное время».

По его словам, такие пациенты «продолжают сохранять вирулентность и могут снова заразиться сами».

Как писала «Фраза», китайский коронавирус способны переносить даже домашние животные.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины определил три группы людей, которые находятся в группе риска из-за распространения коронавируса COVID-2019.