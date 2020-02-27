Главные новости за 27 февраля 2020 года

СНБО определил три группы риска для коронавируса в Украине. Совет национальной безопасности и обороны Украины определил три группы людей, которые находятся в группе риска из-за распространения коронавируса COVID-2019. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО. По результатам моделирования возможного варианта распространения COVID-2019 в Украине, в зоне риска находятся пожилые люди старше 80 лет, а также люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и больные диабетом.

Кабмин разрешил частникам запускать ракеты в космос. Кабинет министров Украины снял запрет на осуществление космической деятельности частными предприятиями. Соответствующее решение было принято на заседании 26 февраля для реализации закона о государственном регулировании космической деятельности. Предполагается, что отныне субъекты хозяйствования частной формы собственности могут получить разрешение на осуществление нескольких видов космической деятельности.

Зеленский пообещал Гончаруку пока не менять его на Тигипко, – СМИ. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и президент Владимир Зеленский встретились в Офисе президента Украины. По данным СМИ, это произошло в среду, 26 февраля. Как сообщают источники, на прямой вопрос премьера о том, действительно ли ему пора готовиться к отставке, Зеленский заверил, что они работают «в рамках предыдущих договоренностей».

Брата Ющенко, рассказывавшего про украинский язык от Диогена, лишили степени доктора наук. Бывшего народного депутата Украины Петра Ющенко лишили степени доктора наук. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины. В частности, как сообщается, брата бывшего президента Украины лишили степени из-за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям. Так, работа Ющенко не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, которые решают важную научную или научно-прикладную проблему. Также в ней есть текстовые заимствования и некорректные ссылки.

«Казак Гаврилюк» работает таксистом в Киеве. В Киеве заметили таксиста, сильно похожего на бывшего народного депутата и активиста Евромайдана Михаила Гаврилюка. Об этом написала киевлянка Алла Желизняк. «Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, как выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите что я ошибаюсь. Вживую еще более похож», — написала она, добавив, что заказывала такси в службе Bolt.

В одной из харьковских кафешек «слугу народа» в лицо назвали «предателем Украины». Народного депутата от фракции «Слуги народа» Александра Куницкого назвали «позором Украины» в одном из кафе Харькова. На видео можно видеть как мужчина не дает Куницкому пройти и на его утверждение, что он народный депутат говорит «вы народный депутат благодаря Владимиру Зеленскому. Вы все будете отвечать».

Оказывается, китайский коронавирус способны переносить даже домашние животные. Промежуточными носителями коронавируса COVID-2019 могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В частности, как сообщается, наиболее вероятные природные резервуары для этого вируса — летучие мыши. Но считается, что патоген преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина.

В Киеве эпично ограбили «Новую почту»: появилось видео налета. В среду, 26 февраля, в Киеве на бульваре Ярослава Гашека ограбили 130-е отделение «Новой почты». Вооруженный налетчик был одет в военный камуфляж. Его лицо скрывала медицинская маска. Сообщается, что мужчина подошел к кассе, где достал пистолет и потребовал отдать ему деньги.

У молодой украинки официально подтвержден коронавирус COVID-19. У 26-летней девушки из Украины официально подтвержден коронавирус COVID-19. Она проживает и работает в городе Кремона на севере Италии. По данным местных СМИ, 26 февраля она почувствовала себя плохо и обратилась к врачам, а ее «тесты на COVID-19 показали положительный результат». Сейчас украинку госпитализировали в специальную больницу.

Стали известны подробности заражения украинки коронавирусом в Италии. Стали известны подробности заражения 26-летней украинки коронавирусом COVID-19 в Италии. Информацию озвучил директор департамента консульской службы МИД нашей страны Сергей Погорельцев. Дипломат заявил, что девушка заболела коронавирусом в Неаполе. Тут всего подтверждено два случая заражения.

СМИ сообщили о первом случае заражения коронавирусом в соседней Польше. Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в Польше. По данным СМИ, информацию об этом подтвердили сразу несколько источников, хотя официально в Министерстве здравоохранения ее опровергают. Заразилась 25-летняя женщина, которая 22 февраля вернулась из Таиланда, где провела месяц. Ее здоровье ухудшилось еще за рубежом, появилась сильная одышка. В Таиланде она принимала антибиотики, а по возвращении на родину обратилась в больницу, где ей сделали тест, который и выявил у нее новый коронавирус.

Трамп жестко высмеял коронавирус. Президент США Дональд Трамп посмеялся над коронавирусом COVID-19. Произошло это во время встречи с представителями СМИ в Белом доме. Так, американский лидер зачем-то поведал такую историю: «Ко мне подошел человек, с которым мы давно не виделись. Он обнял меня, поцеловал. Я спросил: «Ты в порядке?» Он говорит: «Нет. У меня жуткая температура и жуткая простуда». И он обнимает и целует меня. Я извинился и вышел помыть руки». Эта байка вызвала смех среди журналистом.

Путин рассказал о своих двойниках. Президент РФ Владимир Путин рассказал, есть ли у него двойники. Такой вопрос во время интервью задали ему местные СМИ. Так, корреспондент, который общался с российским лидером, рассказал, что «решил проверить популярные запросы на фамилию Путин».

На американской пивоварне произошла кровавая бойня: есть погибшие. В американском Милуоки (штат Висконсин) произошла трагедия. На местной пивоварне Molson Coors мужчина принялся расстреливать людей. Жертвами бойни стали семь человек. Также силовики ликвидировали самого террориста. В полиции говорят, что погибшие были местными сотрудниками.

Американцы дали дельный совет, как продлить жизнь на несколько лет. Американские исследователи из Бригамской женской больницы в Бостоне дали совет, как продлить жизнь на несколько лет. Медики говорят, что для этого необходим «интенсивный контроль за кровяным давлением».