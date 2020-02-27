«Казак Гаврилюк» работает таксистом в Киеве

В Киеве заметили таксиста, сильно похожего на бывшего народного депутата и активиста Евромайдана Михаила Гаврилюка. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написала киевлянка Алла Желизняк.

«Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, как выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите что я ошибаюсь. Вживую еще более похож», — написала она, добавив, что заказывала такси в службе Bolt.

Между тем, как сообщает KP.UA, в комментарии изданию Гаврилюк подтвердил, что действительно работает в такси: «Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому».

Как сообщала «Фраза», в начале 2020 года стало известно, что Михаил Гаврилюк построил трехэтажный дом в селе Нижний Березов Косовского района на Ивано-Франковщине площадью 550 м2. Дом находится на берегу озера, неподалеку от водопада.

Напомним, Михаил Гаврилюк был участником киевского Майдана. В начале 2014 года он был задержан сотрудниками милицейского спецназа, которые издевались на Гаврилюком — избили его, раздели и фотографировались с ним на морозе. За характерый чуб получил в широких кругах известность, как «казак Гаврилюк».

Впоследствии он рассказал об издевательствах правоохранителей.

В конце февраля одного из сотрудников милиции, подозреваемых в издевательстве над активистом, задержала прокуратура, однако впоследствии выпустила под подписку о невыезде.

Летом того же года в соцсетях появилась информация о том, что Гаврилюка захватили в плен боевики на Донбассе, куда он попал якобы в качестве командира батальона Нацгвардии. Однако впоследствии эта информация не подтвредилась.

Впоследствии он стал народным депутатом Верховной Рады VIII созыва от партии «Народный фронт».