СМИ сообщили о первом случае заражения коронавирусом в соседней Польше

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в Польше. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, информацию об этом подтвердили сразу несколько источников, хотя официально в Министерстве здравоохранения ее опровергают.

Как сообщает Express Ilustrowany, заразилась 25-летняя женщина, которая 22 февраля вернулась из Таиланда, где провела месяц. Ее здоровье ухудшилось еще за рубежом, появилась сильная одышка. В Таиланде она принимала антибиотики, а по возвращении на родину обратилась в больницу, где ей сделали тест, который и выявил у нее новый коронавирус.

Сейчас она госпитализирована и находится в больнице одного из крупнейших городов страны — Лодзе. Состояние заболевшей оценивается как нормальное, при этом санинспекция выявляет людей, с которыми она контактировала.

В то же время официальной информации о заражении коронавирусом в Польше пока нет.

Как сообщала «Фраза», 25 февраля 2020 года первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был официально зарегистрирован в Румынии.

Министерство здравоохранения Украины обнародовало два видеоролика, в которых рассказывают, что такое коронавирус COVID-19 и как от него защититься.