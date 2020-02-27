Кабмин разрешил частникам запускать ракеты в космос

Кабинет министров Украины снял запрет на осуществление космической деятельности частными предприятиями. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее решение было принято на заседании 26 февраля для реализации закона о государственном регулировании космической деятельности.

Как сообщает «Новое время», предполагается, что отныне субъекты хозяйствования частной формы собственности могут получить разрешение на осуществление таких видов космической деятельности:

— испытание (кроме компьютерных) ракет-носителей, в том числе их агрегатов и составных частей и космических аппаратов;

— запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов;

— управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве;

— возвращение космических аппаратов и/или их составных частей с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.

Частные предприятия, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему реализацию государственной политики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности. Такая декларация является инструментом вхождения на рынок космических технологий для субъектов космической деятельности частной формы собственности.

Как сообщала «Фраза», весной 2018 года КБ «Южное» сообщило о работе над проектом постоянной базы на поверхности Луны.

В феврале 2019 года посольство Украины в США сообщило, что Украина будет помогать NASA изучать Луну.