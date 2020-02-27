Брата Ющенко, рассказывавшего про украинский язык от Диогена, лишили степени доктора наук

Бывшего народного депутата Украины Петра Ющенко лишили степени доктора наук. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

В частности, как сообщается, брата бывшего президента Украины лишили степени из-за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям. Так, работа Ющенко не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, которые решают важную научную или научно-прикладную проблему. Также в ней есть текстовые заимствования и некорректные ссылки.

Отметим, что темой его диссертации явдяется Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII — начало XXI вв.).

Как сообщала «Фраза», в июне 2017 года Петр Ющенко заявил, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке, а Диоген якобы советовал использовать украинский язык в качестве государственного.