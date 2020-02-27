Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Зеленский пообещал Гончаруку пока не менять его на Тигипко, – СМИ

Зеленский пообещал Гончаруку пока не менять его на Тигипко, – СМИ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и президент Владимир Зеленский встретились в Офисе президента Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, это произошло в среду, 26 февраля.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники, на прямой вопрос премьера о том, действительно ли ему пора готовиться к отставке, Зеленский заверил, что они работают «в рамках предыдущих договоренностей».

По словам источника в партии Слуга народа, люди в Офисе президента возвращаются к старой концепции и выступают за усиление Гончарука вице-премьером. «В ОПУ обсуждают кандидатуру на вице-премьера по промышленности — нашего Сашу Завитневича. Даю 80% вероятности, что он и будет вице», — заявил источник издания.

Отметим, что речь идет об Александре Завитневиче — народном депутате от «Слуги народа», который в Верховной Раде IX созыва возглавляет комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как сообщала «Фраза», ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру известного бизнесмена и политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра. Причем этот вопрос уже якобы решен на 99%.

Позже Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко. Также о встрече с Тигипко заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Тэги: Кабинет Министров Украины, политика, Владимир Зеленский, новости Украины, Алексей Гончарук

Комментарии

Статьи

26.02.20 09:06

В Сирии столкнулись лбами Царь Московский и Султан Турецкий

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
27.02.20 09:09

ДТП на плохих дорогах: поможет ли прецедент с нардепом в решении проблемы безопасности?

Автор: Любовь Шпак

Дайджест

Коронавирус в Украине: три сценария развития событий
27.02.20 11:13

Коронавирус в Украине: три сценария развития событий

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский пообещал Гончаруку пока не менять его на Тигипко, – СМИ

Зеленский пообещал Гончаруку пока не менять его на Тигипко, – СМИ
27.02.20 11:47
85
Последние новости
27.02.20 11:47

Зеленский пообещал Гончаруку пока не менять его на Тигипко, – СМИ
27.02.20 11:01

Стали известны подробности заражения украинки коронавирусом в Италии
27.02.20 10:46

Оказывается, китайский коронавирус способны переносить даже домашние животные
27.02.20 10:41

Православные Церкви продолжат диалог об автокефалии, даже если Варфоломей откажется в нем участвовать
27.02.20 10:01

Коронавирус добрался еще до трех европейских стран
27.02.20 09:47

СНБО определил три группы риска для коронавируса в Украине
27.02.20 09:12

Смертность от коронавируса в Китае продолжает стремительно снижаться
Фото и Видео
В Киеве эпично ограбили «Новую почту»: появилось видео налета
В Киеве эпично ограбили «Новую почту»: появилось видео налета
В Киеве эпично ограбили «Новую почту»: появилось видео налета
В Киеве эпично ограбили «Новую почту»: появилось видео налета
Митрополит Антоний рассказал, какой главный вопрос каждый должен задать себе во время Великого поста
Митрополит Антоний рассказал, какой главный вопрос каждый должен задать себе во время Великого поста
Появилось видео, как мужчина попытался сжечь себя под офисом Зеленского
Появилось видео, как мужчина попытался сжечь себя под офисом Зеленского
Минздрав нарисовал для украинцев два мультика про китайский коронавирус
Минздрав нарисовал для украинцев два мультика про китайский коронавирус
Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко
Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко
В одном из киевских спальников сильный ветер сорвал огромный кусок утеплителя с многоэтажки
В одном из киевских спальников сильный ветер сорвал огромный кусок утеплителя с многоэтажки
В Киеве мужчина зачем-то пытался сжечь своего соседа
В Киеве мужчина зачем-то пытался сжечь своего соседа
Под Киевом мужчина застрелил собственную мать
Под Киевом мужчина застрелил собственную мать
Динозавр в Киеве: в столице открывается необычная выставка
Динозавр в Киеве: в столице открывается необычная выставка
На окраине Киева насмерть забили пожилого мужчину
На окраине Киева насмерть забили пожилого мужчину
fraza.ua
Новости блогосферы
20.02.20 22:40

День национального позора Украины
20.02.20 16:46

Но Зеленский трусливо прячется в Киеве...
20.02.20 16:39

Украинцев из Уханя приравняли к ядерным отходам
20.02.20 16:31

Почему Зеленский почтил липовую сотню, забыв о людях, защищавших мир и общественный порядок?

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.