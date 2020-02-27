Зеленский пообещал Гончаруку пока не менять его на Тигипко, – СМИ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и президент Владимир Зеленский встретились в Офисе президента Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, это произошло в среду, 26 февраля.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники, на прямой вопрос премьера о том, действительно ли ему пора готовиться к отставке, Зеленский заверил, что они работают «в рамках предыдущих договоренностей».

По словам источника в партии Слуга народа, люди в Офисе президента возвращаются к старой концепции и выступают за усиление Гончарука вице-премьером. «В ОПУ обсуждают кандидатуру на вице-премьера по промышленности — нашего Сашу Завитневича. Даю 80% вероятности, что он и будет вице», — заявил источник издания.

Отметим, что речь идет об Александре Завитневиче — народном депутате от «Слуги народа», который в Верховной Раде IX созыва возглавляет комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как сообщала «Фраза», ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру известного бизнесмена и политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра. Причем этот вопрос уже якобы решен на 99%.

Позже Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко. Также о встрече с Тигипко заявил премьер-министр Алексей Гончарук.