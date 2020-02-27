Оказывается, китайский коронавирус способны переносить даже домашние животные

Промежуточными носителями коронавируса COVID-2019 могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В частности, как сообщается, наиболее вероятные природные резервуары для этого вируса — летучие мыши. Но считается, что патоген преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина.

Также исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.

Кроме того, коронавирусы в целом очень стабильны к заморозке: могут выживать до двух лет при −20°C, но чувствительны к температуре приготовления пищи (70°C), поэтому следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения, а с сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи.

Как сообщала «Фраза», ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины определил три группы людей, которые находятся в группе риска из-за распространения коронавируса COVID-2019.