Православные Церкви продолжат диалог об автокефалии, даже если Варфоломей откажется в нем участвовать

Отказ Константинопольского Патриарха Варфоломея от участия в межправославном диалоге о порядке предоставления автокефалии не станет препятствием для его продолжения. Как выяснили журналисты «Фразы», так считают в Русской Православной Церкви.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, сообщает «Интерфакс».

«Если он снова откажется, то консультации все равно будут продолжаться», — сказал митрополит Иларион.

По его мнению, главный итог этой встречи заключается в том, что Церкви договорились продолжать консультации, взаимодействовать друг с другом.

Следующее собрание в том же формате планируется провести до конца текущего года, к участию в нем вновь приглашен Патриарх Варфоломей.

Между тем в день проведения амманской встречи было опубликовано письмо Варфоломея, в котором он обвинил участников этого собрания в попрании церковных устоев. По его мнению, Иерусалимский Патриарх, желая решить проблемы православного мира, должен был сперва обратиться к нему.

Тем не менее, в итоговом коммюнике амманской встречи было сказано, что вопрос церковных автокефалий, в том числе в Украине, должен решаться при всеправославном консенсусе.

Ранее «Фраза» сообщала, что среди Церквей, которые не приехали в Амман, многие поддерживают позицию РПЦ.