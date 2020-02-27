Стали известны подробности заражения украинки коронавирусом в Италии

Стали известны подробности заражения 26-летней украинки коронавирусом COVID-19 в Италии. Как выяснили журналисты «Фразы», информацию озвучил директор департамента консульской службы МИД нашей страны Сергей Погорельцев.

Дипломат заявил, что девушка заболела коронавирусом в Неаполе. Тут всего подтверждено два случая заражения.

Он сообщил, что украинка «работает на севере в Кремоне, приехала на юг, навещала родителей в Чиленто в провинции Салерно».

Отмечается также, что «положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой «Спалланцани» в Риме».

Уже известно, что девушка пребывает в инфекционном отделении больницы «Котуньо» в Неаполе, а ее состояние здоровья «не критическое».

В МИД заявили: «Родственники, которых она навещала, на карантине. Генеральное консульство Украины в Неаполе в контакте с местным штабом».

Как писала «Фраза», у молодой украинки официально подтвержден коронавирус COVID-19.

Сообщалось, что коронавирус добрался еще до трех европейских стран.