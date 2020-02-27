СНБО определил три группы риска для коронавируса в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины определил три группы людей, которые находятся в группе риска из-за распространения коронавируса COVID-2019. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе СНБО.

По результатам моделирования возможного варианта распространения COVID-2019 в Украине, в зоне риска находятся пожилые люди старше 80 лет, а также люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и больные диабетом.

В зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних — соответственно 0,3%; для 50-59-летних — 1,3%; для 60-69-летних — 3,4%, для 70-79-летних — 7,8%.

Как сообщала «Фраза», у 26-летней украинки из Италии официально подтвержден коронавирус COVID-19.